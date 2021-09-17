В. Наговицын принял участие в совещании, посвященном надежному теплоэнергообеспечению Республики Бурятия

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно обеспечить гарантированное теплоснабжение региона в любые морозы, а также снизить экологическую нагрузку от работы тепловых мощностей, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в совещании на тему надежного теплоэнергообеспечения региона и его столицы — Улан-Удэ. Мероприятие провел заместитель председателя правительства региона Евгений Луковников.

Смотрите также

В совещании участвовало руководство министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики, республиканской службы по тарифам, исполнительной власти города Улан-Удэ, а также одной из энергокомпаний.

Вячеслав Наговицын сообщил, что выявлен ряд проблемных вопросов, среди которых — дефицит тепла для обеспечения столицы региона теплом в пиковом режиме, нехватка электрической мощности в городе из‑за неразвитой сетевой инфраструктуры при наличии избыточной электрической энергии в Республике в целом.

«По данным энергетиков, Улан-Удэ — единственная столица субъекта РФ, где нет собственных мощностей генерации электрической энергии, способных обеспечить собственное потребление. Это тяжело сказывается при любых сбоях в случае аварий на внешних сетях и может быть чревато большими потерями в зимнее время года», — сказал сенатор.

Вячеслав Наговицын принял участие в совещании на тему надежного теплоэнергообеспечения региона и его столицы — Улан-Удэ

1 из 3

Вячеслав Наговицын принял участие в совещании на тему надежного теплоэнергообеспечения региона и его столицы — Улан-Удэ

2 из 3

Вячеслав Наговицын принял участие в совещании на тему надежного теплоэнергообеспечения региона и его столицы — Улан-Удэ

3 из 3

По его словам, на совещании консолидирована позиция по всем вопросам модернизации объектов теплоэнергетики, сетевого хозяйства. «Среди основных подходов выделили обеспечение гарантированного теплоснабжения Улан-Удэ в любые морозы, снижение экологической нагрузки на город от работы тепловых мощностей, сохранение или даже снижение тарифа на тепло», — подчеркнул Вячеслав Наговицын.

Сенатор также отметил, что конкретные пути решения этих вопросов планируется обсудить в ходе проведения Дней Республики Бурятия в Совете Федерации, которые намечены на 2022 год.

MIL OSI