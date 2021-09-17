Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКЦ Прогресс#Гвианский космический центр#Arianespace17.09.2021 10:32

В Гвиану отправили две ракеты «Союз-СТ»

В среду, 15 сентября 2021 года, из Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в город Санкт-Петербург ушёл состав с блоками двух ракет-носителей «Союз-СТ» этапов А и Б для дальнейшей транспортировки в Гвианский космический центр (Французская Гвиана, Южная Америка) в рамках международного проекта «„Союз“ в Гвианском космическом центре».

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос), обеспечивая взаимодействие с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace. Подготовку российской ракетно-космической техники и обслуживание наземного технологического оборудования на космодроме в Гвиане осуществляют дочерние организации Роскосмоса — РКЦ «Прогресс», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

РКЦ «Прогресс» является ответственным за ракету-носитель, стартовый комплекс, а также осуществляет общее техническое руководство российскими предприятиями, участвующими в миссии запуска. Для реализации проекта «Союз» в ГКЦ” создана кооперация российских и европейских организаций. Проведение запусков космических аппаратов осуществляется совместными европейско-российскими пусковыми расчетами. Подготовка ракеты-носителей «Союз-СТ» и эксплуатация поставленного российской стороной наземного технологического оборудования проводится российскими специалистами.

Российско-европейский проект «„Союз“ в Гвианском космическом центре» начался в 2003 году, когда на правительственном уровне было принято решение о пусках ракет-носителей «Союз-2» с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан целый ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса «Союз», изготовление и отгрузку ракет-носителей «Союз-СТ» и разгонных блоков «Фрегат» в Гвианский космический центр. В 2005 году началось строительство стартового комплекса для «Союз-СТ», в мае 2011 года состоялась официальная церемония передачи стартового комплекса Европейскому космическому агентству и эксплуатанту космодрома — компании Arianespace. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» состоялся в октябре 2011 года.

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