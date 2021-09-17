Выступление Алексея Миллера на конференции «Вызовы и возможности энергетических рынков Азии» (Общее собрание Международного делового конгресса)

Source: Gazprom in Russian

Релиз

17 сентября 2021, 17:15

Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Экономический рост — это рост энергопотребления. И для стран Азии, для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, конечно же, очень важно, чтобы их энергетический баланс был экологичным. А это значит, что в нем должна быть значительная роль природного газа. Поскольку именно природный газ является самым чистым, самым надежным, самым доступным природным ресурсом. А самое главное — с точки зрения развитости технологического потребления сложно найти ему альтернативу.

Рынок азиатских стран, рынок АТР является очень-очень-очень емким. И по прогнозам до 2040 года рост потребления в этом регионе составит плюс полтора триллиона кубометров газа, 60% из которых будет импорт.

Без сомнения, самым динамичным, самым быстрорастущим рынком является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления. Не является исключением и 2021 год. За первое полугодие объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5%. Объем импорта вырос на 23,8%. Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м и объем импорта — 160 млрд куб. м. При этом уже к 2035 году, всего-навсего через 15 лет, прогнозируется объем импорта 300 млрд куб. м газа в год. Это просто ошеломляющая цифра.

«Газпром» активно работает на азиатском рынке. Мы поставляем и сжиженный природный газ, и трубопроводный газ. Что касается сжиженного природного газа — «Газпром» поставляет СПГ из своего портфеля в Республику Корея, в Японию, в Китай, в Индию. Что касается Индии, надо отметить, что объем наших поставок составляет четверть от всего нашего портфеля СПГ. Это значительные объемы.

Но, конечно же, самые большие перспективы связаны с дальнейшим наращиванием трубопроводных поставок на азиатский рынок. И здесь надо отметить конкурентные преимущества России, конкурентные преимущества «Газпрома» именно в поставке трубопроводного газа.

Последняя зима показала, что «Газпром» эти конкурентные преимущества успешно демонстрирует. Это значит, что мы надежно, стабильно поставляем газ в полном объеме, как и требует наш потребитель, в условиях осенне-зимнего периода. Мы очень хорошо умеем работать с сезонной неравномерностью и умеем работать в холодный период года, зимой. И, думаю, что мы лучшая компания в мире, которая умеет это делать.

Что касается наших трубопроводных поставок в Китай, то они растут. И на текущий момент они по тридцатилетнему контракту суммарно составляют уже более 10 млрд куб. м газа. При этом «Газпром» в некоторые дни превышает суточные контрактные обязательства по просьбе наших китайских коллег.

Контракт уникальный. Он является самым крупным контрактом на поставку газа в мире — 30 лет по 38 млрд куб. м газа. И Китай буквально в один миг, подписав этот контракт, встал в ряд наших крупнейших потребителей. И фактически мы сегодня говорим, что сотрудничество России и Китая — это сотрудничество самого крупного производителя с самым крупным импортером.

При этом запасы газа в России, запасы газа «Газпрома», вы знаете, являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших 100 лет. Некоторые месторождения, которые мы уже в настоящее время обустраиваем на Ямале, будут работать до 2132 года.

В Восточной Сибири есть такие крупные месторождения как Чаяндинское и Ковыктинское, суммарные запасы которых составляют около 4 трлн куб. м газа. Газ с этих месторождений продан потребителям всего-навсего на одну четверть — продан только 1 трлн куб. м газа. Поэтому перспективы поставок трубопроводного газа, конечно же, очень-очень-очень большие.

Газ Восточной Сибири является многокомпонентным. А вы знаете, что мы ввели в строй уже две очереди Амурского газоперерабатывающего завода и гелиевое производство. Это второй по мощности завод по переработке в мире — 42 млрд куб. м газа. Многокомпонентный состав ресурсной базы Восточной Сибири позволяет нам получать этан, пропан, бутан, пентан-гексановую смесь, и, что самое главное, — гелий. Объем производства гелия на Амурском газоперерабатывающем заводе — 60 млн куб. м газа в год. Это самое крупное производство в мире, которое покрывает одну треть всего мирового спроса.

Что такое гелий? Гелий — это чипы компьютеров. Гелий — это оптоволокно. Гелий — это жидкокристаллические мониторы. И самое главное — это понимание, что это и космос, и современная медицина. И именно азиатский рынок является крупным, динамичным рынком гелия.

Но кроме ресурсов Восточной Сибири, конечно же, самые крупные запасы в России сосредоточены в Западной Сибири. Это не только наш традиционный Надым-Пур-Тазовский регион, но это также и новый центр газодобычи — Ямал. «Газпром» создал новый центр газодобычи, который будет основным, базовым для России и для наших зарубежных потребителей в течение многих-многих десятилетий. И даже в XXII веке.

При этом проработка такого проекта как «Сила Сибири — 2» на самом деле показывает возможность поставлять газ Западной Сибири не только на восток России, не только в крупные промышленные центры Восточной Сибири, но также — на экспорт: как на запад, так и на восток. Поэтому перспективы роста трубопроводных поставок просто-напросто колоссальные.

При этом если мы говорим об экологичности газа, то также надо сказать об экологичности «Газпрома». «Газпром» занимает по экологичности, по нашему низкому углеродному следу, первое место среди всех крупнейших нефтегазовых, энергетических компаний мира. И мы этим очень-очень дорожим. И могу сказать, что мы и дальше планируем эту позицию удерживать.

Спрос на природный газ растет, растет очень быстрыми темпами. И надо отметить, наверное, здесь два момента. Это, конечно же, рост в абсолютных величинах и это рост сезонной неравномерности.

Кто бы каким ни был сторонником теории глобального потепления или глобального похолодания, мы с вами фиксируем, что в течение буквально последних лет — а мы ориентируемся не на какие-то десятилетия, а на последние три года — в регионах, куда мы поставляем газ, растет сезонная неравномерность. На сегодняшний день уровень сезонной неравномерности для «Газпрома» составляет уже более двух единиц.

Что это значит? Это значит, что у нас есть так называемая «пила „Газпрома“. И, без сомнения, это наше конкурентное преимущество. Мы можем работать не просто по планке, выводя наши годовые объемы на рынок с точки зрения некоего среднемесячного объема поставок газа, а можем резко увеличивать объемы поставок в течение года. Несмотря на то, что добычные мощности для такого пикового суточного производства длительный период в течение года вообще не востребованы. А могут быть востребованы 3-5-10-12 дней в году.

При этом объемы профицитных добычных мощностей, а, точнее, добычных мощностей, которые мы закладываем под обеспечение пиковых объемов, у нас составляют почти 150 млрд куб. м газа.

Именно этим объясняется конкурентное преимущество, которое заключается в том, что какая бы ни была холодная зима, какие бы ни были суровые условия, мы всегда являемся надежным-надежным поставщиком, мы всегда в полном объеме исполняем свои контрактные обязательства.

Но если говорить о сезонном спросе, то иллюстрацией, хотя мы сегодня говорим об азиатском рынке, является ситуация Европы. Конечно же, рынок европейский связан с рынком азиатским. И та ситуация, которая сложилась с „подземками“ в странах Европейского союза прошедшей зимой, заставляет о многом, на самом деле, задуматься.

Вы знаете, что в странах Европейского союза прошедшей зимой 2020/2021 года был отобран рекордно большой объем активного газа — 66 млрд куб. м. И это абсолютный рекорд. Такого в Европе не было никогда. Причина тому — холодная зима. И не просто холодная зима, но еще и холодная весна, которая затянулась. И так получилось, что период закачки в „подземки“ в Европе начался аж даже на три недели позже обычного. И на сегодняшний день отставание от графика закачки газа в Европе составляет 22,9 млрд куб. м газа.

Это очень большая величина, как вы понимаете. На самом деле, если говорить о том, что к периоду окончания закачки объемы, отобранные прошедшей зимой, должны быть восполнены на 100%, то отставание — почти 23 млрд. кубометров. И все эксперты в Европе и в Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только — с каким объемом?

Но, что это значит? Это значит, что такая ситуация сказывается на ценах и мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды. И, может быть, в ближайшее время побьют те рекорды, которые уже достигли. А самое главное, мы отмечаем, что азиатский рынок даже при наличии ценовых рекордов в Европе для производителей, для поставщиков является более привлекательным. И даже в этих условиях сохраняется „азиатская премия“. И даже в этих условиях потоки сжиженного природного газа идут на азиатский рынок. И даже в этих условиях абсолютные цифры поставки азиатским потребителям выше, чем европейским.

Поэтому мы с одной стороны фиксируем значительный рост спроса. И я отметил то, что мы ожидаем в азиатском регионе в течение ближайших 20 лет, назвал просто ошеломляющие цифры потребления и объемы импорта в Китае в ближайшее время. Мы видим сезонную неравномерность и рост спроса на импортный газ в Европе. Поэтому, без сомнения, то, что касается „зеленой“ повестки, то, что касается климатических целей, газ — это именно тот ресурс, который будет являться локомотивом решения всех тех вызовов, всех тех проблем, которые есть.

И при этом, вы знаете, надо отметить, что Азиатско-Тихоокеанский регион является не только очень динамичным с точки зрения рынка гелия, но и опережает другие регионы мира в части таких газовых секторов как автопарк на газомоторном топливе. 72% всего мирового автопарка на газомоторном топливе — это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Надо также отметить опережающую по сравнению с другими регионами мира тенденцию перевода бункеровки судов на сжиженный природный газ. Именно азиатский регион является здесь лидером.

Поэтому, уважаемые коллеги, знаете, о газе можем говорить часами, очень долго. Заключение одно и ответ один — именно природный газ является правильным ответом на все вызовы устойчивого развития. Хочу всем участникам конференции пожелать успешной работы и спасибо за внимание.

Управление информации ПАО «Газпром»

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