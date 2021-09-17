Встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Александр Дмитриевич, добрый день!

Предлагаю сегодня обсудить результаты работы Вашей команды по развитию Петербурга и первоочередные задачи в этой связи. Просил бы сегодня доложить, как реализуются принятые соответствующие планы и какая необходима дополнительная поддержка со стороны федерального центра.

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Но прежде всего, конечно, не могу не сказать о дате, которая так же, как и 22 июня 1941 года, всегда останется для всех нас святой – это 8 сентября, 8 сентября сомкнулась блокада Ленинграда. Уже через несколько дней после того, как город был стиснут в смертельном кольце, открылась и легендарная Дорога жизни через Ладогу, через Ладожское озеро.

Не нужно говорить не только в Ленинграде, в Петербурге, не только в России – во всё мире, все знают о стойкости, о мужестве ленинградцев, и это поражает. Вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев.

Поддержка блокадников – это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике и на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Прошу Вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

Кроме того, хотел бы Вас тоже проинформировать об этом и всех петербуржцев: Вы знаете, что давно уже идёт работа «Газпрома» по переносу своей штаб-квартиры в Петербург, и соответствующие здания там уже возвели, которыми теперь Питер может по праву гордиться. Так вот: «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем году – порядка 40 миллиардов рублей. Хочу подчеркнуть – дополнительно, это те средства, которых раньше у города не было.

Безусловно, важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом. Мы с Вами говорили на этот счёт уже. Мне бы очень хотелось, чтобы эти средства были «зримыми», чтобы люди, петербуржцы увидели, что дополнительные, такие серьёзные деньги в городском бюджете появились, и чтобы был зримый результат, понятный для горожан результат от их использования.

Потом поговорим, конечно, в рабочем порядке и по другим вопросам. Мне бы хотелось сейчас, чтобы Вы сформулировали, – я Вас просил об этом раньше, – как Вы видите возможные направления использования этих средств.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

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