Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате.

Такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве. На этот раз граждане в семи субъектах Российской Федерации могут воспользоваться этим сервисом.

В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор.

Спасибо.

MIL OSI