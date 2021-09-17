Б. Жамсуев принял участие в открытии нового корпуса Агинской средней школы и сквера памяти медицинским работникам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в рамках рабочей поездки в регион принял участие в торжественных мероприятиях.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки в регион принял участие в торжественных мероприятиях в связи с открытием дополнительного корпуса Агинской средней общеобразовательной школы №2 городского округа «Поселок Агинское» и модельной библиотеки Агинского района.

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«Агинская средняя общеобразовательная школа №2 является одним из крупных учебных заведений, здесь обучаются больше 1400 детей. Самое главное, с вводом нового, третьего корпуса решается важная задача — ликвидировать двухсменное обучение», — отметил Баир Жамсуев.

«Мы получили замечательное светлое здание. Впервые наша школа будет иметь свою библиотеку, актовый зал, большие компьютерные залы. Новый корпус позволит нам более рационально использовать рабочее время и учителей, и учащихся. В первую смену выйдут 85 процентов учащихся. Тем самым, у нас появится больше времени на занятия по дополнительному обучению», — сказала директор школы Лариса Гонгорова.

Сенатор также принял участие в открытии «Сквера памяти» имени заведующей Агинским отделением скорой медицинской помощи Ирины Дугаровой, скончавшейся от коронавируса. Проект, получивший большой общественный резонанс, реализован на прилегающей территории Агинской окружной больницы.

«В масштабах нашей страны известны имена многих врачей, которые стали символом борьбы с COVID-19. Таким символом на территории нашего Агинского Бурятского округа, Забайкальского края стала Ирина Дугарова — человек, который до конца выполнил свой профессиональный долг», — сказал Баир Жамсуев.

Летом текущего года, Президент России подписал Указ о посмертном награждении орденом Пирогова Ирины Дугаровой за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении долга.

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