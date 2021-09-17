А. Яцкин: Совместная работа в формате российско-казахстанской межпарламентской комиссии имеет большой практический потенциал

Source: Russia – Council of the Federation

Подписан Протокол расширенного заседания Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел встречу с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Аскаром Шакировым.

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Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области и член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

Андрей Яцкин отметил высокую эффективность российско-казахстанских контактов. «Наши межпарламентские связи динамично развиваются. Это позволяет вырабатывать общие позиции и по двусторонним, и по международным вопросам».

Первый вице-спикер СФ напомнил, что в июне нынешнего года состоялось 16-е расширенное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом Парламента Республики Казахстан под председательством глав верхних палат парламентов двух стран. «Наша совместная работа в формате Межпарламентской комиссии имеет огромный практический потенциал».

Сенатор отметил хорошие результаты экономического взаимодействия двух стран. «Дальнейшее развитие торговых обменов и инвестиционного сотрудничества требует парламентского содействия и сопровождения. Такая поддержка имеет первостепенное значение для развития межрегиональных связей. Они призваны придать дополнительный импульс торгово-экономическому сотрудничеству, активизировать приграничные связи».

Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Андрей Яцкин

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Елена Перминова

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Олег Цепкин

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Андрей Яцкин

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Андрей Яцкин

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Встреча первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина с заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан

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Аскар Шакиров подчеркнул необходимость развития всего спектра двусторонних отношений, акцентировал важность создания условий для углубления приграничных связей.

Собеседники обсудили текущую работу и ближайшие планы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества. По итогам встречи подписан протокол состоявшегося в июне в городе Нур-Султан расширенного 16-го заседания Межпарламентской комиссии.

«Решения, закрепленные в этом документе, призваны придать импульс развитию нашего практического сотрудничества. В частности, речь идет о мерах по активизации приграничных и межрегиональных связей, содействии решению экологических проблем трансграничных рек, развитии пограничных пунктов пропуска, углублении сотрудничества на космическом треке и в деле цифровой трансформации», — отметил Андрей Яцкин.

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