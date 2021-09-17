А. Майоров: Поддержка местных творческих инициатив, талантов позволит сохранить сельские территории и малые города

Source: Russia – Council of the Federation

В Санкт-Петербурге прошло заседание Оргкомитета по подготовке Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».

Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке проведения Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» в 2021 году.

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Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном бюджетном культурно-досуговом учреждении «Дом народного творчества и досуга». Его провел заседание председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Оргкомитета Фестиваля Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор напомнил, что Оргкомитет был утвержден решением профильного Комитета СФ 1 июня 2021 г. Он отметил важность миссии Фестиваля. «Поддержка местных творческих инициатив, талантов позволит сохранить каркас нашей страны – сельские территории и малые города, которые богаты самобытными коллективами», — заявил парламентарий.

Алексей Майоров также проинформировал, что в рамках утвержденного плана Фестиваля «София» на 2021 год в Санкт-Петербурге в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится большой благотворительный концерт.

«Мы поддержали решение учредителей Фестиваля — народного артиста России Владимира Маторина, настоятеля храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Владимира Волгина и Президента Лиги здоровья нации Лео Бокерия, чтобы все концертные мероприятия в этом году были посвящены медицинским работниками и их самоотверженному труду в период пандемии», — сообщил парламентарий.

По его словам, в зале Государственной академической капеллы выступят народные коллективы регионов, входящих в состав Северо-западного федерального округа. В прошлом году в Фестивале от округа приняли участие 90 коллективов.

Алексей Майоров напомнил, что 15 апреля текущего года был дан старт Фестивалю в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского благотворительным концертом «Врачам посвящается…». «Теперь Москва передала эстафетную палочку северной столице», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Он отметил, что в благотворительном концерте примут участие коллективы двух оркестров из институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы. В их составе молодые музыканты. «Мне представляется, что их участие в таких мероприятиях формирует любовь к русской музыке, к своей малой родине, способствует развитию сельских территорий».

На заседании был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении конкурсной программы VII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», которая стартовала 1 сентября в формате всероссийской сетевой акции.

В ходе обсуждения был отмечен растущий интерес к самобытной культуре Руси, её природе, о чем говорят и результаты прошлого года. В 2020 году свои работы представили самодеятельные народные творческие коллективы из 74 регионов страны. Из 1542 работ гран-при получили 80 коллективов, 457 стали лауреатами, 1006 – дипломантами.

Около 30 из них, выбранные жюри в онлайн-формате, станут участниками Гала-концерта в Петербурге 17 сентября. Пока самодеятельные творческие коллективы и исполнители России могут готовиться к новому Фестивалю – прием заявок на участие в «Софии-2021» открыт с 1 сентября.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай сенаторы, члены Оргкомитета Фестиваля.

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