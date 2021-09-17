А. Климов: Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал удаление этими компаниями контента, который по российскому законодательству является противоправным.

Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ получила сведения о том, что сегодня к 8 часам утра в сервисах Google Play и App Store на всей территории России прекращен доступ к так называемому приложению «Навальный». Об этом сообщил журналистам председатель Временной комиссии, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

«Это было сделано самими компаниями после целого ряда мероприятий, проведенных российской стороной, включая беседы с послом США, соответствующие предписания Прокуратуры РФ, действия Роскомнадзора и заседание нашей Временной комиссии», — сказал сенатор.

Андрей Климов напомнил, что в состоявшемся накануне заседании Комиссии СФ участвовали представители Google и Apple. «После состоявшегося разговора, как мне представляется, они сделали единственно правильный вывод. Он очень простой: на территории Российской Федерации все должны исполнять российскую Конституцию и законы нашей страны».

Сенатор подчеркнул, что это не первый случай, когда после предостережений, высказанных, в том числе, членами Временной комиссии СФ, такие компании, как Google, удаляют вредоносный контент, являющийся по сути противоправным.

«Мы рассматриваем действия этих компаний как шаги в правильном направлении. При этом наша Комиссия продолжит круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе связанной с работой иностранных цифровых платформ, включая Google Play и App Store», — сказал Андрей Климов.

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