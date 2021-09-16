Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС#JAXA16.09.2021 03:15

Япония и Россия продолжат эксперименты по выращиванию кристаллов белка на МКС до 2024 года

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) продолжит совместно с Роскосмосом проводить эксперименты по выращиванию кристаллов белка на Международной космической станции (МКС) до 2024 года. Об этом в понедельник заявил вице-президент JAXA Хироси Сасаки.

«JAXA сотрудничает с Роскосмосом по ряду совместных экспериментов с момента создания МКС. В частности, мы договорились продолжить до 2024 года эксперименты по выращиванию кристаллов белка, начатые в 2003 году», — сказал он в ходе международной Гагаринской конференции, которая проходит в формате онлайн.

У JAXA на МКС есть свой собственный экспериментальный модель «Кибо», первый компонент которого был установлен на станции в 2008 году. В частности, с помощью имеющегося на нем оборудования японские астронавты в прошлом году доказали, что бактерии дейнококки (Deinococcus radiodurans) могут выживать в суровых условиях открытого космоса в течение длительного времени.

Источник: ТАСС13 сентября 2021 года, 12:44

MIL OSI