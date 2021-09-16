Ю. Лазуткина: При участии молодых парламентариев в Пензенской области реализован ряд важных проектов

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор приняла участие в заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области приняла участие в IX заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона.
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В своем выступлении сенатор позитивно оценила работу молодых парламентариев. Она выразила им благодарность за поддержку в реализации ряда проектов в Пензенской области. «Особый отклик получили молодежные проекты «По следам забытых усадеб», «Благотворительный марафон», «Память и гордость в сердцах поколений», «Безопасная дорога детства», — сказала Юлия Лазуткина.
По ее словам, молодыми парламентариями в регионе также была проведена большая работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и оказанию помощи гражданам.
Юлия Лазуткина приняла участие в IX заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона
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Юлия Лазуткина приняла участие в IX заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона
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Юлия Лазуткина приняла участие в IX заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона
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Юлия Лазуткина приняла участие в IX заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании региона
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По итогам заседания был обновлен руководящий состав Молодежного парламента. Он расширился обновленным кадровым резервом, в который вошли представители всех студенческих самоуправлений Пензенской области. Кроме того, при участии представителей сельской молодежи и активистов районов создан Совет молодежных парламентов муниципальных образований региона.