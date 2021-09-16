Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов16.09.2021 16:44

Экипажи МКС-66 ответили на вопросы журналистов и пользователей соцсетей

В Центре подготовки космонавтов состоялась предполетная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС-66. Журналисты, блогеры, пользователи соцсетей со всего мира направили в их адрес множество вопросов. Мероприятие проводилось в онлайн-формате совместно с ТАСС, Госкорпорацией «Роскосмос», Первым каналом и Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Напомним, что в основном экипаже МКС-66: Герой РФ, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Их дублеры − Герой РФ, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

Представители творческих профессий отправляются в короткую экспедицию на орбиту и должны вернуться на Землю с бортинженером МКС-65 Олегом Новицким. Командиры экипажей МКС-66 проходили подготовку по программе, предусматривающей полугодовую работу в космосе. У Олега Артемьева на счету пока две космические командировки, Антон Шкаплеров готовится к своей четвертой экспедиции на орбиту.

Отвечая на вопрос журналистов, чем будет отличаться ближайший полет от предыдущих, командир основного экипажа МКС-66 пояснил, что впервые предстоит управлять космическим кораблем без помощи бортинженера.

«Большинство функций бортинженера буду выполнять сам. Если на орбиту отправляется не космонавт, а человек другой профессии, он получает статус участника космического полета. Но при необходимости мне помогут Клим и Юлия, они прошли подготовку. Мы полетим по „быстрой схеме“, и примерно через три часа после старта должна произойти стыковка нашего корабля с МКС. И уже на самой станции, конечно, предстоит приобрести новый опыт, ведь никто ранее не снимал игровое кино в космосе и не снимался в нем», − рассказал Антон Шкаплеров.

Проект с рабочим названием «Вызов» — о девушке-враче, которая в силу драматических обстоятельств отправляется на МКС спасать жизнь космонавту. Режиссер-постановщик Клим Шипенко отметил, что по жанру это будет драма. В съемках задействуют всех российских космонавтов, которые будут находиться на МКС: Антона Шкаплерова, Олега Новицкого и Петра Дуброва. Они сыграют представителей своей профессии. Режиссер уверен, что только находящиеся на орбите космонавты еще не снимались в художественных фильмах, тогда как представители всех «земных» специальностей имеют такой опыт. Любопытно, что каждому из участников проекта «Вызов» придется в космосе примерить на себя разные роли. Космонавты на время станут актерами, режиссеру предстоит выполнять функции оператора и осветителя, актриса будет костюмером и гримером для всех остальных. И это далеко не полный перечень дополнительных обязанностей.

Командир дублирующего экипажа МКС-66 Олег Артемьев подчеркнул, что станция давно стала большой съемочной площадкой, потому что космонавты снимают там ролики о своей жизни и работе в условиях невесомости, участвуют в онлайн-конференциях, ведут репортажи и записывают видеообращения. Но съемки художественного фильма требуют совсем другого подхода, поэтому всем очень интересно, что в итоге получится.

Алена Мордовина, дублирующая Юлию Пересильд, сказала, что опыт подготовки к полету на базе ЦПК очень обогатил ее как актрису, и она сможет применить его, например, во время работы над другими фильмами. Дублер Клима Шипенко Алексей Дудин ответил на вопрос о технических приспособлениях для реализации проекта «Вызов» в космосе. Так, в частности, изготовлены специальные устройства для камеры. В ЦПК съемочная группа провела большое количество репетиций.

Это будет не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала, Госкорпорации «Роскосмос» и студии Yellow, Black, White. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными для более широкого круга желающих.

Традиционно на каждой предполетной конференции звучит вопрос об игрушечном индикаторе невесомости. На этот раз их будет три: снежный барс, которого для Антона Шкаплерова выбрала его младшая дочь Кира, а также Галчонок и Чебурашка, которых возьмут с собой его напарники. Командир основного экипажа МКС-66 пошутил, что с таким количеством индикаторов, они точно не пропустят момент, когда попадут в невесомость. Это должно произойти через 9 минут после старта.

Экипажи МКС-66 продолжат подготовку к полету на Байконуре. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

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