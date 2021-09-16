Телефонный разговор с Президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком

Source: President of Russia – Kremlin

Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства. Обсуждён ряд перспективных тем российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом.

Затронуты и вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия-АСЕАН.

Нгуен Суан Фук Нгуен Суан ФукПрезидент Социалистической Республики Вьетнам поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства «Спутника V» во Вьетнаме.

Условлено о продолжении контактов по различным каналам.

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