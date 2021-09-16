С. Муратов провёл встречу с депутатами Народного Совета Сирии

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны обсудили вопросы развития российско-сирийского межпарламентского сотрудничества.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным Советом Сирийской Арабской Республики Сергей Муратов МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области встретился с депутатами сирийского парламента Басемом Суданом, Сафуаном Кураби и Мажидом Саудом.

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Сергей Муратов отметил необходимость активизации работы парламентских «групп дружбы». По словам сенатора, парламентарии могут сыграть значительную роль в реализации дальнейших шагов по развитию всего спектра российско-сирийских отношений.

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