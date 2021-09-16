С. Муратов провёл встречу с депутатами Народного Совета Сирии

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обсудили вопросы развития российско-сирийского межпарламентского сотрудничества.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным Советом Сирийской Арабской Республики Сергей Муратов МуратовСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области встретился с депутатами сирийского парламента Басемом Суданом, Сафуаном Кураби и Мажидом Саудом.
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