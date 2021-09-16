С. Колбин принял участие в конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в Севастополе.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя принял участие в научно-практической конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово». Мероприятие прошло в Гуманитарно-педагогическом институте Севастопольского Государственного университета.

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Выступая на пленарном заседании перед филологами, историками, исследователями творчества великого поэта, Сергей Колбин отметил важную роль произведений А.С. Пушкина в формировании ценностных ориентиров в процессе обучения и воспитания школьников и студентов.

Обращаясь к представителям научного сообщества, он призвал искать и использовать новые формы преподавания, отвечающие интересам и предпочтениям подрастающего поколения. «Нужно, чтобы учащиеся ощутили современность, актуальность произведений Пушкина. В музеях и библиотеках важно проводить мероприятия, учитывающие особенности восприятия подростков. Примеры таких активностей, «оживляющие» пушкинскую эпоху, были продемонстрированы в ходе пленарного заседания форума».

Сергей Колбин принял участие в научно-практической конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово»

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Сергей Колбин принял участие в научно-практической конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово»

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Сергей Колбин принял участие в научно-практической конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово»

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Сергей Колбин принял участие в научно-практической конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово»

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Сергей Колбин принял участие в научно-практической конференции в рамках культурно-просветительского проекта «Пушкин и русское слово»

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Необходимо мотивировать молодежь приобщаться к лучшим достижениям отечественной культуры с помощью проекта «Пушкинская карта».

Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта уже началась в Российской Федерации. Севастополь также включился в этот процесс. Проект «Пушкин и русское слово», одним из мероприятий которого является эта конференция, реализуется при поддержке правительства Севастополя. Этот проект будет продолжаться», — рассказал парламентарий.

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