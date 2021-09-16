С. Березкин: Инклюзивные благотворительные проекты помогают детям раскрыть свои таланты

Source: Russia – Council of the Federation

Проект «Доброта в лицах» седьмой год успешно реализуется в Ярославской области, отметил сенатор.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ярославской области, член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов», прошедшем во Дворце культуры им. А.М. Добрынина в Ярославле.

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Как рассказал сенатор, эту добрую музыкальную сказку поставил благотворительный фонд «Доброта в лицах» при поддержке мэрии города Ярославля и департамента общественных связей Ярославской области. Особенность спектакля в том, что в нем нет профессиональных актеров, но играют очень талантливые люди — дети с ограниченными возможностями здоровья. Постоянные участники проекта: инклюзивный хореографический ансамбль танца «Варенька», образцовый ансамбль танца «Калинка», народный коллектив ансамбль народного танца «Ярославна», артисты, спортсмены, телеведущие, политики. «Такое торжество любви и доброты, щедрое на искрометный юмор, не оставит никого равнодушным», — уверен Сергей Березкин.

Сенатор отметил, что проект «Доброта в лицах» уже седьмой год подряд успешно реализуется ярославскими гражданскими активистами и региональным отделением Российского фонда милосердия и здоровья.

Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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Сергей Березкин присутствовал на инклюзивном благотворительном спектакле «PRO-Бременских музыкантов»

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«Этот проект имеет большое значение. Он не только помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья интересно провести время, проявить свои таланты и найти новых друзей, но и объединяет совершенно разных людей вокруг общего интересного и продуктивного процесса. Социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья — одна из актуальнейших задач, способствующая повышению качества их жизни», — подчеркнул парламентарий. Средства от продажи билетов пойдут на нужды общественных организаций, занимающихся социализацией детей с особенностями развития, сообщил он.

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