Создан Экспертный совет Минспорта России по развитию спортивной индустрии, цифровой трансформации и инновационно-технологическому развитию физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Приказом Минспорта России создан Экспертный совет Министерства спорта Российской Федерации по развитию спортивной индустрии, цифровой трансформации и инновационно-технологическому развитию физической культуры и спорта.

Целью создания Совета является: развитие спортивной индустрии и создание системы экспертной, технологической и финансовой поддержки инноваций в области физической культуры и спорта; содействие развитию производства продукции спортивной индустрии; внедрение цифровых решений, научно-технологической деятельности, включая механизмы импортозамещения при создании и модернизации инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций; выработка мер по поддержке высокотехнологичных компаний в области физической культуры и спорта и спортивной медицины.

Основные задачи Совета – обеспечение взаимодействия Минспорта России с предпринимательским сообществом, некоммерческими и общественными объединениями, представителями научных и образовательных организаций, в том числе институтами развития, физическими и юридическими лицами в области спортивной индустрии, цифровой трансформации и инновационно-технологического развития сферы физической культуры и спорта, а также оказание содействия Минспорту России в мониторинге и реализации профильных для Экспертного совета мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Председателем Экспертного совета является первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров. Заместителями председателя назначены советник Министра спорта Российской Федерации на общественных началах, заместитель председателя Общественного совета при Минспорте России Роман Ольховский и руководитель Московского инновационного межотраслевого кластера спортивной индустрии (SportTech) фонда «Московский инновационный кластер» Андрей Чухлиб.

«Мы заинтересованы в создания российских спортивных инноваций и будем активно содействовать этому процессу, тем более что 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Создание Совета – важный шаг для Минспорта России. Мы будем использовать все меры государственной поддержки, чтобы добиваться технологической независимости в спорте и доступности товаров для массового спорта и уличной спортивной инфраструктуры», – отметил первый заместитель Министра спорта, председатель Совета Азат Кадыров.

В состав Совета вошли представители крупнейших технологических инфраструктур страны. Это ведущие эксперты в области спортивных инноваций и технологий из фонда «Сколково», ИНТЦ «Сириус», «Иннопрактика», «Иннополис», Технологической долины МГУ «Воробьёвы горы», фонда «Московский инновационный кластер», АНО «Цифровая экономика», Агентства стратегических инициатив, а также представители федеральных ведомств и спортивных организаций.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI