Р. Галушина предложила разработать региональный закон о сохранении нематериального культурного наследия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Коллегии по культуре департамента образования, культуры и спорта НАО.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе приняла участие в заседании Коллегии по культуре Департамента образования, культуры и спорта НАО. В совещании с руководителями и специалистами окружных учреждений культуры участвовал руководитель департамента Антон Пустовалов.

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Законодатель выступила с докладом, в котором отметила, что Ненецкий округ хранит немало фольклорного народного творчества, включающего ремёсла, обряды, праздники и другие объекты нематериального культурного наследия. «Все это необходимо сохранить для будущих поколений, поскольку это и есть одно из условий гармоничного развития общества», — считает парламентарий.

Участники обсудили проблемы, связанные с формированием электронного реестра в этой сфере. «Работа по его заполнению ведётся в Ненецком округе уже второй год, но, к сожалению, не хватает научной базы и специалистов с соответствующей квалификацией», — рассказала сенатор.

Римма Галушина в рамках работы в регионе приняла участие в заседании Коллегии по культуре Департамента образования, культуры и спорта НАО

В связи с этим Римма Галушина выступила с предложением по разработке регионального закона «О сохранении нематериального культурного наследия». Сенатор предложила руководству профильного департамента предусмотреть возможность обучения специалистов из числа сотрудников Этнокультурного центра по направлению ведения научно-исследовательской деятельности, изучения и освоения методик работы с объектами нематериального культурного наследия.

Парламентарий также напомнила, что в конце сентября в Ярославле пройдет Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»», на площадке которого будут обсуждаться, в том числе, и эти вопросы.

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