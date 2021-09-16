Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Сергей Дубик#Сергей Собянин#Москва16.09.2021 16:09

Работники организаций Роскосмоса отмечены благодарственными письмами Мэра Москвы

В четверг, 16 сентября 2021 года, работникам дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос», расположенных на территории города Москвы, вручены благодарственные письма Мэра Москвы Сергея Собянина.

Правительством Москвы отмечен труд работников, которые непосредственно заняты на производстве, в цехах, создают ракетно-космическую технику и объекты наземной космической инфраструктуры, обеспечивают безопасность функционирования организаций корпорации, и тем самым вносят значительный вклад в укрепление отрасли и социально-экономическое развитие города Москвы.

Награжденных поздравил статс-секретарь — заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Дубик.

MIL OSI