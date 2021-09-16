Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ16.09.2021 08:00

Поздравляем с юбилеем руководителя ЦЭНКИ Руслана Мухамеджанова!

Сегодня, 16 сентября 2021 года, исполняется 60 лет генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Руслан Джемалович Мухамеджанов родился 16 сентября 1961 года в городе Батуми. В 1983 году окончил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (Ленинградский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт), по специальности — «Сельскохозяйственное строительство», квалификация — инженер-строитель. Работал инженером, старшим экономистом строительного треста № 5 Минстроя ГССР. С 1988 года работал в ЦНИИ экономики и управления строительством.

С 1994 по 2000 гг. занимал должности от начальника сектора эксплуатации технических комплексов и заместителя начальника отдела информационных технологий отделения Сбербанка до начальника Управления банковских технологий Мосстройэкономбанка.

В 2000 году перешел на работу в ЦЭНКИ при РКА, начав трудовой путь главным специалистом. В последствии занимал должности заместителя начальника отделения-начальника отдела телекоммуникационных комплексов и систем, заместителя директора по общим и финансовым вопросам. В 2013 — 2020 гг. — директор филиала ЦЭНКИ — Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина (входит в Роскосмос).

18 февраля 2021 года Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» утвержден в должности генерального директора акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

Руслан Джемалович является членом научно-технического совета ЦЭНКИ, действительным член-корреспондентом Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Председатель ГАК по кафедре ИУ-11 «Космические приборы и системы» по специализации Системы управления ракетно-космических комплексов и космических аппаратов МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Награжден знаками «За обеспечение космических стартов», «За заслуги в организации космической деятельности»; «За содействие космической деятельности»; знаками С.П. Королева и Ю.А. Гагарина 2008 г., «Почетный радист» и медалями «За укрепление боевого содружества», «За содружество во имя спасения» и «Почетный работник гидрометеослужбы России».

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