Н. Журавлев: Идет активная работа по подготовке российско-таджикистанского межпарламентского форума

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялся телефонный разговор вице-спикеров верхних палат парламентов двух стран.

Заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству СФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и заместитель Председателя верхней палаты парламента Таджикистана Раджаббой Ахмадзода провели телефонный разговор, посвященный подготовке к VII Межпарламентскому форуму «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», проведение которого запланировано на конец осени этого года.

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Были обсуждены темы повестки пленарного заседания и «круглых столов» форума, текущие организационные вопросы.

Николай Журавлев подчеркнул, что проведение такого рода мероприятия – важный стимул для дальнейшего наращивания взаимных связей стран и эффективной работы по созданию нормативно-правовой базы российско-таджикистанского сотрудничества. «Уверен, что очередной форум послужит эффективным инструментом объединения усилий на межгосударственном уровне, укрепления межрегиональных торгово-экономических связей, инвестиционного взаимодействия и сотрудничества в гуманитарной области, в целом, придаст дополнительный импульс российско-таджикистанскому взаимодействию», — сказал он.

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