Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-18#Прогресс МС-17#наука#Причал16.09.2021 11:00

На МКС готовятся к перестыковкам российских кораблей

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 28 сентября 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

По предварительным данным Главной оперативной группы управления российским сегмента МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), расчётное время отделения корабля — 15:21 по московскому времени, автономный полет продлится предварительно 40 минут. Перестыковку проведет в ручном режиме командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий с участием бортинженеров — космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Данная операция будет проведена с целью освобождения стыковочного узла модуля «Рассвет», к которому 5 октября 2021 года должен пристыковаться корабль «Союз МС-19», а также для проверки работы стыковочного оборудования многоцелевого лабораторного модуля, который вошел в состав российского сегмента станции в конце июля. Для этого в первую очередь к «Науке» перестыкуют пилотируемый корабль «Союз МС-18», а затем — грузовой корабль «Прогресс МС-17». Именно он подготовит Международную космическую станцию к приему нового узлового модуля «Причал». Со 2 июля 2021 года и по настоящее время российский «грузовик» пристыкован к малому исследовательскому модул «Поиск», его отстыкована запланирована на 23 октября. После двух суток автономного полета, как ожидается, он в автоматическом режиме пристыкуется к надирному узлу модуля «Наука».

Сейчас на стыковочном узле модуля «Наука» расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать к нему российским кораблям «Союз МС» и «Прогресс МС», поэтому грузовой корабль «Прогресс МС-17» увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. После такой двухэтапной проверки к стыковочному узлу будет пристыкован модуль «Причал», запуск которого запланирован на конец ноября этого года.

В ближайшее время экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» проведет бортовую тренировку по предстоящей операции. Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай совместно со специалистами Главной оперативной группы управления отработают действия подготовки и непосредственно циклограмму перестыковки. В рамках трехчасовой тренировки они отработают предусмотренные работы и проверят состояние оборудования, поэтапно консультируясь с российскими специалистами на Земле.

В данный момент на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошидэ. На корабле «Союз МС-19» должны прилететь космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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