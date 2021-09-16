Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов#РКК Энергия16.09.2021 12:01

Межведомственная комиссия допустила экипажи МКС-66 к предстартовой подготовке на Байконуре

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялось заседание Межведомственной комиссии, которая подвела итоги готовности к космическому полету основного и дублирующего экипажей МКС-66.

В состав комиссии вошли представители Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос), Федерального медико-биологического агентства и др. Основной и дублирующий экипажи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» доложили о готовности к выполнению программы полета, поблагодарили специалистов ЦПК и других организаций, которые готовили их к экспедиции на орбиту.

По заключению комиссии экипажи 66-й экспедиции на Международную космическую станцию к выполнению космического полета на корабле «Союз МС-19» и на российском сегменте МКС подготовлены и рекомендованы к началу подготовки на космодроме Байконур.

Основной экипаж МКС-66:

Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля «Союз МС-19», командир МКС-66 Антон Шкаплеров, Роскосмос (Россия);

участник космического полета Клим Шипенко, Россия;

участник космического полета Юлия Пересильд, Россия.

Дублирующий экипаж МКС-66:

Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля «Союз МС», бортинженер МКС Олег Артемьев, Роскосмос (Россия);

участник космического полета Алексей Дудин, Россия;

участник космического полета Алена Мордовина, Россия.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС не менее 12 суток.

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