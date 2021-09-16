Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#МАИ#АмГУ16.09.2021 10:25

МАИ и АмГУ готовят специалистов для космодрома Восточный

С текущего учебного года девять российских вузов и один колледж начали реализацию образовательных программ в сетевом формате. План мероприятий по расширению подобных программ был утвержден Минобрнауки России по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. К проекту присоединились крупные российские вузы, включая Московский авиационный институт (МАИ), Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Дальневосточный федеральный университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и другие.

Сетевой формат предусматривает обучение студентов с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, а также с привлечением индустриальных партнеров, что позволяет повысить уровень подготовки кадров и обеспечить российские предприятия молодыми высококвалифицированными специалистами.

В рамках партнёрства с Амурским государственным университетом (АмГУ) Московский авиационный институт ведёт подготовку по направлению «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» в интересах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») для космодрома Восточный.

Преподаватели АмГУ, задействованные в программе, предварительно прошли специальное тестирование в МАИ и подтвердили необходимые для ее реализации компетенции. Планируется, что на начальном этапе процентный вклад вузов в реализацию программы будет близок к соотношению 50 на 50, а затем, по мере улучшения материально-технического обеспечения вуза-партнера, доля участия МАИ будет снижаться.

Ожидается, что в этом партнёрстве доступ к обширной материально-технической базе МАИ и прохождение практических занятий на объектах космодрома поможет повысить качество подготовки будущих специалистов по ракетно-космической технике для космодрома Восточный.

Реализация образовательных программ в сетевой форме позволит на местах готовить для предприятий кадры, в том числе высшей категории, с привлечением ресурсов ведущих вузов страны. Такой подход избавляет предприятия от необходимости приглашать специалистов из других городов, что сопряжено с определёнными сложностями и материальными затратами. С другой стороны, сетевая модель будет способствовать повышению уровня образования в среднем по стране, росту привлекательности региональных вузов для абитуриентов.

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