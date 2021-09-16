И. Святенко обсудила вопросы законотворчества, актуальные для городов федерального значения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» на эту тему.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в «круглом столе» на тему «От региональной инициативы — к федеральному закону: решение важнейших проблем городов федерального значения».

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В ходе мероприятия обсуждался опыт городов федерального значения в продвижении региональных инициатив, в том числе актуальные вопросы для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя: регулирование использования средств индивидуальной мобильности, противодействие незаконному сбросу мусора, поддержка креативных индустрий.

Инна Святенко отметила, что для повышения эффективности законотворчества необходима координация законодателей всех уровней при условии широкого обсуждения и поддержки граждан. «В качестве дополнительного инструмента для эффективного прохождения законодательных инициатив нам нужно организовать совместную работу по линии городов федерального значения», — сказала сенатор.

По мнению парламентария, зачастую при появлении новаций еще не ясно, нуждаются ли они в дополнительном регулировании. «Так происходит с искусственным интеллектом, криптовалютами, каршерингом. Но наступает момент, когда мы понимаем, что одной лишь саморегуляции недостаточно, а текущих инструментов регулирования не хватает. И задача региональных законодателей — продумать правила игры и облечь их в юридическую форму нормативно-правового акта».

Инна Святенко приняла участие в «круглом столе» на тему «От региональной инициативы — к федеральному закону: решение важнейших проблем городов федерального значения»

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Инна Святенко

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Инна Святенко приняла участие в «круглом столе» на тему «От региональной инициативы — к федеральному закону: решение важнейших проблем городов федерального значения»

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Инна Святенко приняла участие в «круглом столе» на тему «От региональной инициативы — к федеральному закону: решение важнейших проблем городов федерального значения»

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Инна Святенко приняла участие в «круглом столе» на тему «От региональной инициативы — к федеральному закону: решение важнейших проблем городов федерального значения»

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Инна Святенко

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Инна Святенко добавила, что предложения по регулированию тех или иных сфер общественной жизни в первую очередь исходят от граждан, и процессы берут начало в крупных городах и постепенно распространяются на все регионы страны. В качестве примера сенатор привела развитие креативных индустрий в Москве и Санкт-Петербурге, за которыми активно следуют Иваново, Тюмень и др.

«Это побуждает лидеров первыми выдвигать инициативы по регламентации тех направлений, которые через непродолжительное время будут касаться всех субъектов Российской Федерации. Нашу сегодняшнюю задачу я вижу в том, чтобы сформулировать те проблемы, которые в настоящее время волнуют города федерального значения, и наметить пути их решения», — считает сенатор.

В мероприятии приняли участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, ШапошниковАлексей ВалерьевичПредседатель Московской городской Думы председатель Законодательного Собрания г. Севастополя Владимир Немцев, заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев.

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