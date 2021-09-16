И. Рукавишникова: В ближайшее время Совет по развитию цифровой экономики при СФ представит заключение по Национальному кодексу в сфере этики искусственного интеллекта

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялась одна из первых публичных дискуссий по этому вопросу.

Проблема правового регулирования искусственного интеллекта становится все актуальнее в связи с широким использованием таких технологий. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

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Сенатор в режиме видеоконференции провела «круглый стол» на тему «Этико-правовые проблемы цифровой трансформации». Мероприятие организовано Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с секцией «Искусственный интеллект» Совета по развитию цифровой экономики при СФ.

Парламентарий напомнила, что развитие технологии искусственного интеллекта находится в сфере особого внимания руководства страны. На государственном уровне этим вопросам уделяется самое пристальное внимание. Так, в последние годы был принят ряд концептуальных документов в этой сфере. Утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, Концепция регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Межотраслевой Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ и Министерством экономического развития России разработал проект Национального кодекса в сфере этики искусственного интеллекта.

Круглый стол Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при СФ

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Круглый стол Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при СФ

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Ирина Рукавишникова

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Вячеслав Тимченко

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Круглый стол Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при СФ

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Круглый стол Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при СФ

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Ирина Рукавишникова

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Круглый стол Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при СФ

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Круглый стол Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с Советом по развитию цифровой экономики при СФ

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По словам Ирины Рукавишниковой, в настоящее время проект Национального кодекса проходит стадию экспертных обсуждений с участием представителей разработчиков, а также бизнеса и органов государственной власти.

При этом она сообщила, что руководство Аналитического центра также обратилось в адрес первого заместителя Председателя СФ, председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрея Турчака ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области с просьбой организовать обсуждение Кодекса на площадке Совета Федерации. «Это обращение было поддержано, Кодекс был направлен для ознакомления всем участникам нашего мероприятия и членам Совета по развитию цифровой экономики».

Как отметила сенатор, Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта устанавливает общие принципы и стандарты поведения. «Этими принципами могут и должны руководствоваться лица, принимающие различное участие в функционировании систем искусственного интеллекта на территории Российской Федерации. В проекте Кодекса эти лица определяются как «акторы искусственного интеллекта». По сути, Кодекс будет регулировать деятельность всех кто, работает с искусственным интеллектом. Это могут быть государственные служащие, разработчики и заказчики, эксплуатирующие такие технологии», — пояснила сенатор.

Вместе с тем, она добавила, что Кодекс является рекомендательным документом. «Следовательно, нарушение его положений не влечет за собой юридической ответственности. Предполагается, что в случаях несоблюдения этических норм в сфере искусственного интеллекта основным механизмом «наказания» станет общественный резонанс и порицание, которое может иметь негативные репутационные и экономические последствия для недобросовестных акторов искусственного интеллекта», — сказала законодатель.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что это первый документ подобного рода в Российской Федерации. «Мы рады, что одна из первых публичных дискуссий по тексту Кодекса проходит в Совете Федерации. Законодательные органы власти должны принять непосредственное участие в процессе определения юридической сущности искусственного интеллекта и закрепить его в правовом поле», — заявила она.

Парламентарий обратила внимание, что вопросы, связанные с искусственным интеллектом, находятся в основной повестке Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в том числе и на осеннюю сессию 2021 года. «Наш Совет еще в 2018 году рекомендовал Правительству подготовить предложения по вопросам этики взаимодействия человека и систем искусственного интеллекта. Сегодня эта работа подходит к завершению. Ее результатом должно стать появление документа, который комплексно и системно опишет все принципы и правила такого взаимодействия».

Сенатор выразила уверенность, что обсуждение в рамках «круглого стола» запустит широкую дискуссию. «Сам факт существования Кодекса не означает, что проблема полностью исчерпана. Базовые принципы этики искусственного интеллекта должны получить логическое развитие в правовых нормах, на практике правоприменения», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

По ее словам, Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации уже организовал сбор предложений по вопросу совершенствования законодательства для эффективного использования технологий искусственного интеллекта в экономики и социальной сфере. «Поступило большое количество предложений от представителей органов государственной власти различных уровней, бизнес-сообщества, экспертов. В настоящее время они анализируются на предмет подготовки конкретных законодательных инициатив», — проинформировала сенатор.

Ирина Рукавишникова сообщила, что по итогам обсуждения Кодекса будет подготовлено заключение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, где будут учтены предложения, в том числе и участников «круглого стола».

В ходе заседания состоялась презентация Кодекса. Его авторы отмечали, что Национальный кодекс по этике искусственного интеллекта (ИИ) планируется подготовить к концу октября этого года. 12 октября на Всероссийском форуме по этике искусственного интеллекта документ будет открыт к подписанию. А в конце октября, предварительно, его рассмотрит Правительство РФ, сообщили разработчики Кодекса.

В обсуждении темы заседания приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Сергей Наквасин, директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании Яндекс Александр Крайнов, представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, вузов и экспертного сообщества.

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