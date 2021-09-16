Е. Бибикова встретилась с жителями Невельского района

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила с жителями района реализацию системы социального контракта и института приемной семьи.

В ходе рабочей поездки в регион заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области встретилась с сотрудниками социальных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения Невельского района.

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Во встрече также приняли участие первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и глава Невельского района Олег Майоров.

Сенатор рассказала жителям о системе работы социального контракта, как мере поддержки граждан любого возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию. Данный вид поддержки оказывается на основании договора, который заключается между органом социальной защиты и гражданином, если у него доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

При этом социальный контракт может быть заключен с гражданином на открытие небольшого бизнеса, в этом случае ему предоставляется до 250 тысяч рублей. На ведение личного подсобного хозяйства можно получить 30 тысяч рублей и 12 тысяч рублей предоставляется как материальная помощь при поиске работы. Финансовые средства в данный момент в регионе имеются, и для заключения договора необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства, сказала сенатор

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам оказания поддержки граждан старшего поколения. Елена Бибикова отметила, что в последнее время достаточно активно развивается система долговременного ухода за пожилыми гражданами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, и инвалидами.

«Система долговременного ухода предусматривает наряду с оказанием помощи на дому улучшение качества обслуживания в стационарных учреждениях, а также развитие стационарозамещающих технологий, в том числе в такой форме, как приемная семья для пожилых людей», — пояснила сенатор. Она сообщила, что в 2020 году в Псковской области принят соответствующий закон, согласно которому трудоспособные граждане могут стать приемной семьей для пожилого человека и взять на себя заботу о нем.

Кроме того, Елена Бибикова обсудила с жителями Невельского района вопросы совершенствования в регионе института приемной семьи, лекарственного обеспечения районных ФАПов, кадрового обеспечения учреждений образования и здравоохранения.

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