Г. Карелова: Социально ориентированные НКО, приостановившие работу из‑за ковидных ограничений, получат поддержку государства

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ прокомментировала соответствующее Постановление Правительства РФ.

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, приостановившие работу с 1 августа 2021года из‑за противоэпидемических мер, получат гранты от государства. Правила предоставления субсидий организациям, пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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Комментируя Постановление Правительства РФ, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области напомнила, что в июле 2021 года на эти выплаты было выделено 8 млрд рублей.

«В ряде регионов сохраняются ограничения, связанные с распространением коронавируса. Предпринимателям необходима дополнительная государственная поддержка, которая позволит им пережить трудные времена и сохранить рабочие места. Среди организаций, для которых предусмотрена возможность получения грантов от государства, есть и некоммерческие предприятия, осуществляющие важную социальную деятельность. Например, частные образовательные или благотворительные организации», – подчеркнула Галина Карелова.

Организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из‑за распространения новой коронавирусной инфекции.

Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника. Предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ в случае продления ограничений.

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