Г. Карелова: В семи регионах готовятся к запуску пилотного проекта по внедрению новой системы оплаты труда медработников

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий пилотный проект будет запущен в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии.

В семи регионах проходит первый подготовительный этап пилотного проекта, направленного на реализацию поручения Президента России по разработке новых подходов к формированию зарплат в сфере здравоохранения. Он включает в себя анализ действующих систем оплаты труда работников и расчетную апробацию новой системы оплаты труда. Об этом рассказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области .

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«С 1 декабря запустят пилотный проект, по результатам которого будут определены единые требования к системе оплаты труда медработников по всей стране. Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом», — отметила она.

Вице-спикер СФ пояснила, что во время эксперимента оклады медицинских работников будут рассчитываться по новым правилам с учётом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также показателей экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчёта установит Правительство по предложению Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ. Они же подготовят и внесут в Правительство проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия назначения.

Галина Карелова отметила, что Правительство установит размер должностного оклада для каждой должности: врача, медсестры и других медицинских работников. Точно так же будет определена величина каждой стимулирующей и компенсационной выплаты. Сейчас оклады работников одного профиля и квалификации могут разительно отличаться друг от друга. Как и размер надбавок за стаж работы и за ночные дежурства.

Постановлением Правительства РФ предусмотрено, что в систему оплаты труда работников государственных и муниципальных медицинских организаций федерального и регионального уровня будут включены должностные оклады по группам должностей, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Региональные коэффициенты будут пересматриваться раз в пять лет.

«Совет Федерации как палата регионов будет проводить мониторинг, чтобы реформа не привела к снижению текущих заработных плат медицинских работников. Профильный Комитет СФ планирует быть на постоянной связи с медработниками из регионов, где запущен пилотный проект, и сможет предпринять своевременно необходимые решения».

Пилотный проект продлится до марта 2022 года.

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