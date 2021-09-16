Г. Карасин: Для наблюдения за выборами в РФ приглашены представители 54 государств и 17 международных организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с группой международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) во главе с председателем Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе Арманом Кожахметовым.

Смотрите также

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

1 из 12

Григорий Карасин

2 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

3 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

4 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

5 из 12

Григорий Карасин

6 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

7 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

8 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

9 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

10 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

11 из 12

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с группой международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах депутатов ГД

12 из 12

Григорий Карасин рассказал об организации избирательного процесса на участках в РФ и за рубежом. Он приветствовал участие международных наблюдателей в мониторинге выборов в Государственную Думу. «Рассчитываем, что наблюдатели от ПА ОДКБ проведут плодотворную работу, взвешенный и аргументированный анализ».

Всего, по словам Григория Карасина, для наблюдения за выборами в РФ приглашены представители 54 государств, 17 международных организаций, 34 парламентов.

Арман Кожахметов проинформировал о том, что представители наблюдательной миссии ПА ОДКБ примут активное участие в наблюдении за ходом голосования и выразил надежду, что выборы пройдут в полном соответствии с национальным законодательством и международными стандартами, свободно, открыто и транспарентно.

MIL OSI