Группа «Газпром» и ЛУКОЙЛ создают совместное предприятие для разработки крупного нефтегазового кластера в ЯНАО

Source: Gazprom in Russian

Релиз

16 сентября 2021, 17:15

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стороны обсудили ход и перспективы стратегического взаимодействия Группы «Газпром» и компании ЛУКОЙЛ, направленного, в частности, на реализацию совместных проектов в области разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья.

В рамках встречи Александр Дюков и Вагит Алекперов подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа.

СП создается на базе «Меретояханефтегаза» — дочернего предприятия «Газпром нефти». Ядром нового центра добычи станет Тазовское месторождение, которое введено в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков. Совокупные геологические запасы нового кластера составляют более 1 млрд тонн нефти и около 500 млрд куб. м газа.

«Меретояханефтегаз» — первый актив, которым «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ будут управлять на паритетных началах. Значительная часть геологических запасов предприятия расположена в ачимовской толще и относится к категории трудноизвлекаемых.

В течение следующих нескольких месяцев стороны планируют подготовить детальную обязывающую документацию по созданию совместного предприятия, а также получить надлежащие корпоративные и регуляторные одобрения.

Помимо этого, компании продолжат изучение дополнительных возможностей для расширения сотрудничества по ряду перспективных проектов в регионах деятельности в России.

«Наша задача — эффективное вовлечение в разработку запасов углеводородов со сложным геологическим строением в Заполярье. Совместные усилия двух компаний позволят применить здесь наилучшие технические решения. Надо также отметить, что создание СП поддерживает дальнейшее развитие стратегического партнерства Группы Газпром с компанией ЛУКОЙЛ», — сказал Алексей Миллер.

«Разработка месторождений, вошедших в периметр нашего совместного предприятия с ЛУКОЙЛом, является важной задачей в масштабах всей отрасли. В рамках совместного предприятия, объединив финансовые и технологические ресурсы, мы будем работать над освоением „трудных“ запасов, в том числе добывать нефть из ачимовской толщи. В свою очередь, это создаст новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также будет способствовать дальнейшему технологическому развитию наших компаний и всей экосистемы подрядчиков и производителей оборудования», — сказал Александр Дюков.

«Проекты в России всегда были и остаются главным приоритетом для ЛУКОЙЛа, мы видим для этого огромный потенциал. Компания заинтересована в увеличении инвестиций и в добыче, и в переработке углеводородов на территории нашей страны. Мы активно развиваем новые месторождения в Западной Сибири, Тимано-Печоре, Каспийском и Балтийском морях и в других регионах РФ, продолжаем реализацию точечных проектов глубокой переработки нефти на российских НПЗ. „Газпром“ и „Газпром нефть“ на протяжении многих лет являются нашими стратегическими партнерами, в сотрудничестве с которыми мы можем объединить лучшие отечественные технологии для развития крупного нового кластера добычи углеводородов в ключевом для нас регионе — ЯНАО. Развитие этого кластера обеспечит дополнительную добычу углеводородов и налоговые поступления в бюджет России, мультипликативный эффект для смежных отраслей», — сказал Вагит Алекперов.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

С 2015 года на Сосногорский ГПЗ «Газпрома» поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта «Газпрома» и ЛУКОЙЛа, в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.

В 2020 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Основное соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. Для реализации проекта было создано ООО «Лаявожнефтегаз» (ООО «ЛВНГ») — совместное предприятие ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в ЯНАО в 525 км от Салехарда. По размеру геологических запасов входит в число крупнейших месторождений Западной Сибири: 419 млн тонн нефти и 225 млрд куб. м газа. На пике ежегодный уровень добычи на месторождении составит 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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