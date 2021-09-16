Государственный музей спорта представил выставку «Славные страницы отечественного футбола» в Астрахани

Source: Russia Ministry of Sport

15 сентября Государственный музей спорта Минспорта России представил свою экспозицию «Славные страницы отечественного футбола» в историко-архитектурном комплексе «Астраханский кремль».

Экспозиция посвящена истории одного из самых любимых видов спорта в нашей стране и рассказывает о его становлении и развитии. Посетители смогут увидеть копию «Золотого мяча» легендарного вратаря Льва Яшина, игровую форму выдающегося нападающего Михаила Семичастного и кепку прославленного вратаря Алексея Хомича. Посетителям представится возможность ознакомиться с главными достижениями отечественных сборных: «золотом» Чемпионата Европы 1960 года, «бронзой» Чемпионата мира 1966 года и наградами высшего достоинства Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Сеуле (1988).

Отдельные стенды посвящены Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, которые впервые в истории прошли в нашей стране. Мировое первенство стало знаковым турниром для российской сборной: наша команда дошла до ¼ финала и лишь в матче с Хорватией уступила соперникам в серии пенальти.

«Футбол для наших соотечественников больше, чем просто игра. Это один из самых популярных и любимых видов спорта в России. Мы гордимся нашей футбольной историей и бережно храним её артефакты. В 61-ю годовщину победы отечественной сборной на первом Чемпионате Европы мы с радостью представляем выставку в Астраханском кремле», – рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Одним из первых посетителей выставки стал брат известного футболиста Рината Дасаева Рафик, который передал Государственному музея спорта памятные вещи голкипера – «Вымпел» и фотографию с автографом.

Экспозиция «Славные страницы отечественного футбола» в Астраханском кремле будет открыта для жителей и гостей города до 8 ноября по адресу: ул. Тредиаковского, 2 (Цейхгауз).

Пресс-служба Минспорта России

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