В Кисловодске пройдёт II Фестиваль ГТО среди семейных команд

Source: Russia Ministry of Sport

С 4 по 8 октября в Кисловодске (Ставропольский край) на территории ФГБУ «Юг Спорт» пройдёт II Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд.В фестивале примут участие семьи из 41 региона страны, успешно прошедшие отборочные этапы – муниципальный и региональный. За путёвку в финал боролись 1250 семей из 62 субъектов Российской Федерации (всего – более 5000 тысяч человек).«Долгожданный семейный фестиваль ГТО состоится, и сейчас мы делаем всё возможное, чтобы, наконец, собраться всем вместе. Сегодня физкультура и спорт как никогда популярны, и мы рады тому количеству семей, которые приняли участие в отборочных этапах готовящегося Всероссийского мероприятия. Наш фестиваль объединяет детей и родителей всех возрастов, чтобы напомнить, как важно проводить время вместе», – сказал заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.Команды будут состоять из четырёх человек: ребёнок 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО), родители в возрасте от 25 до 49 лет (VI, VII, VIII ступени ГТО), бабушка или дедушка 50-69 лет (IX и X ступени ГТО).Победители и призёры фестиваля буду определены по итогам выполнения нормативов ГТО в командном и личных зачётах. Дети и родители должны будут выполнить шесть видов испытаний, представители старшего поколения семьи – четыре.Фестиваль ГТО приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР). Организатором мероприятия является Министерство спорта Российской Федерации.Первый Фестиваль ГТО среди семейных команд состоялся в 2019 году на базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи. Тогда в соревнованиях приняли участие семьи из 37 регионов России (всего – 150 участников).Чтобы обеспечить безопасность здоровья, каждый присутствующий на фестивале заранее (не ранее, чем за 72 часа) пройдёт тестирование на коронавирусную инфекцию. При проведении мероприятия организаторами предусмотрено выполнение всех предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия: температурный контроль, выдача масок, наличие санитайзеров и др.Дополнительная информация и аккредитация: +7 987 419 22 88, press@gto.ru.

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