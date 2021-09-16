А. Климов: Иностранные цифровые компании должны выполнить обоснованные требования российской стороны о невмешательстве в выборы

Source: Russia – Council of the Federation

Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ обсудила факты вмешательства компаний Google и Apple в выборы в Государственную Думу.

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу».

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Сенатор напомнил, что мероприятие проходит менее чем за сутки до начала выборов. Парламентарий отметил, что российским законодательством запрещается участие иностранных лиц и организаций в нашей избирательной кампании в любых формах и любыми способами. «Сказанное относится и к аналогичным действиям в сети Интернет».

Помимо этого, сказал Андрей Климов, существует определенный порядок работы в выборный период различных категорий иностранных агентов. «При этом особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний, согласно закону, имеет существенные ограничения», — подчеркнул сенатор.

По его словам, в связи с изложенным российская сторона, в частности, обратила внимание на американские цифровые компании Apple и Google, действия которых в период выборов рассматриваются как противоправные и непосредственно связанные с вмешательством в сугубо внутренние дела РФ. В официальных представлениях органов российской прокуратуры в адрес руководства этих компаний содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению этих нарушений. Однако до сих пор эти требования не выполнены, сообщил Андрей Климов.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Андрей Климов

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ

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Руководитель Мониторинговой группы Временной комиссии СФ, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области отметил, что названные американские компании фактически потворствуют попыткам повлиять из‑за рубежа на формирование российских органов представительной власти и непосредственно мешают гражданам России сделать свой собственный, независимый выбор в пользу партии или кандидата.

Сенатор сообщил, что размещение компаниями Apple и Google на своих площадках некоторых приложений прямо нарушает российское законодательство о выборах. Через подобные ресурсы уже проводится незаконная агитация.

«Структуры и персоналии, связанные с Apple и Google, должны осознавать, что их заведомо противоправные действия и преступное бездействие после получения соответствующих предостережений со стороны официальных российских лиц неизбежно будут иметь для них правовые последствия, вплоть до уголовных», — сказал Владимир Джабаров.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации — члены Временной комиссии СФ — Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Александр Вайнберг, ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

В обсуждении также участвовали член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин, заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров.

Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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Брифинг председателя Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова

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В своих выступлениях они поддержали позицию Временной комиссии Совета Федерации и рассказали о мерах, которые принимаются в этой связи их ведомствами.

На заседании присутствовали официальные представители Apple Сергей Войтишкин и Дарья Ермолина и представитель Google Александр Монин.

Подводя итоги заседания, Андрей Климов выразил надежду, что обе компании до начала голосования 17 сентября устранят имеющиеся у российской стороны обоснованные претензии. «В противном случае они лишь усугубят свое положение и вынудят российскую сторону на адекватные ответные действия, включая привлечение виновных к персональной ответственности. Рассчитываем, что все сделают из сказанного своевременные и правильные выводы», — заключил сенатор.

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