А. Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор совершил рабочую поездку в Тарбагатайский и Мухоршибирский районы.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе побывал в Тарбагатайском районе Республики Бурятия. Сенатор проконтролировал строительство новой поликлиники в селе Тарбагатай.

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В рабочей поездке приняли участие заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона Николай Рузавин, начальник управления капитального строительства правительства Республики Анатолий Урбанов, глава Тарбагатайского района Владимир Смолин, представители министерства здравоохранения Бурятии, а также подрядной организации.

По словам Александра Варфоломеева, объем строительных работ в поликлинике выполнен уже почти на 80 проц., однако есть отставание от графика готовности. «В связи с изменением проектной документации в части поставки и монтажа модульного здания с теплым переходом разрешение на строительные работы продлено до декабря текущего года», — сообщил сенатор.

Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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Александр Варфоломеев посетил социальные объекты в селах Республики Бурятия

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На оперативном совещании в районной администрации парламентарий заявил о необходимости улучшения качества строительных работ и выполнения сроков введения объекта в эксплуатацию, а также призвал должностных лиц, ответственных за ведение строительства, усилить контроль за работой подрядчиков.

Александр Варфоломеев также посетил школьные, дошкольные и медицинские учреждения в селах Цолга, Балта, Гашей, Харашибирь, Никольск Мухоршибирского района. В поездке участвовали глава района Владимир Молчанов, председатель районного Совета депутатов Баир Дашибальжиров, главы сельских поселений «Цолгинское», «Харашибирское» и «Никольское» — Марина Дардаева, Евгений Иванов и Игорь Калашников.

В селе Харашибирь сенатор возложил цветы к памятнику воинам- землякам, установленному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В селе Никольск он вручил Благодарственное письмо Совета Федерации Герою социалистического труда Анатолию Калашникову.

Также в ходе поездки Александр Варфоломеев встретился с Николаем и Александрой Ивановыми, родителями погибшего в 1988 г. в Афганистане офицера — Василия Иванова, награжденного посмертно Орденом Красной Звезды. В июле 2021 г. при содействии законодателя супруги Ивановы получили благоустроенную квартиру в городе Улан-Удэ.

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