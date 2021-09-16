А. Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

Source: Russia – Council of the Federation

Были рассмотрены вопросы реализации действующих программ развития города и региона Кавказских Минеральных Вод.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководитель рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области совершил поездку в регион. Совместно с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым он проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в городе-курорте в рамках национальных проектов и федеральных программ.

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В их числе — реконструкция гидротехнических сооружений на территории Старого озера, благоустройство проспекта Ленина. Также осмотрена территория Нового озера, где предполагается восстановить существовавшую ранее рекреационную зону.

В Кисловодске под председательством Анатолия Артамонова состоялось заседание рабочей группы. В нем приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры губернатор региона Владимир Владимиров, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению имуществом Алексей Павлов, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур, представители федеральных министерств и ведомств, краевых органов власти, городов-курортов Ставрополья, члены рабочей группы.

Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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Анатолий Артамонов провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Кисловодска

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В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации действующих программ развития Кисловодска и региона Кавказских Минеральных Вод.

Было отмечено, что утверждённый Правительством России комплекс мероприятий по развитию городов-курортов Ставрополья на период до 2030 года позволит снять существующие инфраструктурные ограничения и создаст условия для дальнейшей реализации потенциала региона.

В настоящее время в Кисловодске ведётся проектирование строительства Западного и Северного обходов города, путепроводов, есть концептуальное видение развития оздоровительного кластера и возведения многофункционального культурного центра «Россия», подготовлена проектно-сметная документация для создания спортивного зала в школе № 7 и плавательного бассейна в гимназии № 19.

По итогам совещания Анатолий Артамонов высоко оценил значение новых мер господдержки для развития Кавминвод. «Принципиальные решения на высшем уровне приняты, сейчас очень многое зависит от региона, краевых и муниципальных властей, насколько оперативно, чётко и слаженно ими будет осуществляться реализация проектов, на которые предусмотрено значительное федеральное финансирование».

По мнению парламентария, у Кавминвод, безусловно, есть неиспользованный рекреационный потенциал. «В этом мы наглядно убедились на примере Кисловодска», — сказал сенатор.

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