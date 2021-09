Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP z Małżonką w Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie – program prasowy [PL/EN]

Source: President of Poland in English

14-15 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką wezmą udział w 16. Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie w Republice Włoskiej oraz w ceremonii wręczenia odznaczenia w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej.

Uwaga! Ze względu na restrykcje sanitarne związane z Covid 19, transmisję satelitarną ze Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos zapewni RAI/EBU News Exchange. Szczegółowe informacje poniżej programu.

Przekazujemy program prasowy wizyty:

14 września 2021 r.

Watykan

Godz. 17.30 Złożenie wieńca przez Parę Prezydencką przy grobie św. Jana Pawła II

(Bazylika św. Piotra)

Obecny osobisty fotograf i operator kamery Prezydenta RP

Godz. 18.00 Udział Prezydenta RP w ceremonii wręczenia odznaczenia

(siedziba Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej)

Planowane wystąpienie Prezydenta RP

Obecne media akredytowane w BP KPRP

Godz. 17.00 wejście do Ambasady akredytowanych dziennikarzy

15 września 2021 r.

Rzym

Godz. 10.00 Przyjazdy Prezydentów i delegacji do Kwirynału

Ceremonia powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy

(Dziedziniec Kwirynału)

Zdjęcia zapewniają Organizatorzy

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Powitanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Prezydenta Republiki Włoskiej Sergio Mattarellę

(Kwirynał, Salone delle Feste)

Obecni osobisty fotograf i operator kamery Prezydenta

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Godz. 11.10 Wspólne zdjęcie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

(Kwirynał, Salone dei Corazzieri)

Obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Godz. 11.15 I sesja plenarna XVI Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

EU on the path to strategic autonomy: responsibilities and opportunities

(Kwirynał, Salone dei Corazzieri)

Obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów na początku

Godz. 14.45 II sesja plenarna XVI Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

EU’s contribution to multilateralism in the post – pandemic world

(Kwirynał, Salone dei Corazzieri)

Obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów na początku

Godz. 16.45 Oświadczenia Prezydentów Państw Grupy Arraiolos dla przedstawicieli mediów

(Dziedziniec Kwirynału)

Z udziałem akredytowanych w Kwirynale mediów

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Godz. 20.15 Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta Republiki Włoskiej na cześć Prezydentów i Małżonek

(Kwirynał)

Od godz. 19.30 przyjazdy Prezydentów. Podczas przyjazdów obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów. Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU

Uwaga! Informacje dot. pobrania sygnału telewizyjnego udostępnionego przez RAI/EBU drogą satelitarną:

Host Broadcaster event coverage

RAI will produce EBU News Exchange signals for the following events:

10.00 am: Arrival Heads of State (Cortile d’Onore)

Exchange greeting with each Head of State (Salone delle Feste)

11.10 am : Family photo( Salone dei Corazzieri )

4.45 pm: Heads of State give Press Statements (Cortile d’Onore)

7.30 pm: Arrival to Palazzo del Quirinale for official dinner

RAI makes available EBU News Exchange signals with multiple audio channels:

Channels 1-2 international stereo sound,

Channel 3 in Italian language,

Channel 4 in English language;

RAI will also be providing a de-localized iframe for web links, one in English and one in Italian.

For any request. Contacts:

Service reservations: e-mail

Tel: + 39 06 36863124; + 39 348 7302809; + 39 337 1125817

Production staff of Host Broadcaster: Emanuela Andreani e-mail:

Information from RAI QUIRINALE:

The iframe link in English. It ‘is free from right and you can use it:

2. As concerned satellitar signal: we confirm that rights are clear and for the technical access you should request to Eurovision (the cost depends on the agreement with EBU) at Bookings

Informacji nt. wizyty udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Anetta Czarnecka,

; tel. +48 22 695 10 12, tel. kom. +48 721 800 765.

