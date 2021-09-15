Т. Гигель встретилась с жителями ряда сел Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе встреч обсуждались вопросы развития лесной отрасли и реконструкции объектов социальной сферы.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону встретилась с жителями сел Ело, Каракол, Шишикман, Шиба, Талда, Туекта, Теньга, Хабаровка, а также райцентра Онгудайского района.

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По словам сенатора, жители подняли вопросы обеспечения лесной отрасли квалифицированными кадрами и современной техникой. Людей интересовала готовность службы авиалесоохраны к тушению пожаров.

Татьяна Гигель поддержала участников встреч во мнении, что для горного региона лесные пожары опасны вдвойне. «Очень важно иметь в полной готовности пожарную службу для их тушения, а также достаточное число работников лесоохраны, задача которой работать на предупреждение пожаров, поскольку тушить их в горной местности крайне трудно, а порой просто невозможно», — сказала сенатор.

Было также отмечено, что в последнее время в Республике уделяется большое внимание строительству и реконструкции объектов социальной сферы. «Кроме того сельчане высказывали надежду, что решение вопросов строительства и реконструкции внутренних дорог положительно скажется на развитии туристической сферы», — подчеркнула парламентарий.

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