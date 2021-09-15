С. Митин: Развитие сельхозавиации приведет к росту агропромышленного сектора, расширению сложных авиационных промышленных производств

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил приветствие участникам конференции «Развитие отрасли авиационно-химических работ в регионах Сибири и Дальнего Востока».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области направил приветствие участникам конференции «Развитие отрасли авиационно-химических работ в регионах Сибири и Дальнего Востока».

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В рамках II Всероссийского конкурса профессионального мастерства пилотов на авиационно-химических работах «Золотые крылья-2021» в Красноярском крае проходит конференция «Развитие отрасли авиационно-химических работ в регионах Сибири и Дальнего Востока».

В своем приветствии Сергей Митин подчеркнул, что Российская Федерация — один из крупнейших мировых производителей продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а отечественный агропромышленный комплекс, наиболее динамично развивающаяся сфера российской экономики. «Дальнейшее развитие экономики страны, ее аграрного сектора, во многом будут определяться повышением эффективности сельского хозяйства за счет внедрения современных агротехнологий, расширения парка сельхозмашин и авиации», — отметил парламентарий.

По мнению Сергей Митина, эффективность применения авиационной техники в сельском хозяйстве подтверждает целесообразность расширения сферы применения отраслевой авиации. «Применение современных энергоэффективных агротехнологий с использованием сельхозавиации приведет к росту агропромышленного сектора, расширению сложных авиационных промышленных производств, и, в конечном итоге, будет способствовать повышению темпов роста экономики страны», — считает сенатор.

Парламентарий выразил уверенность, что инициативы и конкретные рекомендации, выработанные по итогам проведения конференции, послужат дальнейшему укреплению продовольственной независимости Российской Федерации, будут способствовать росту конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса.

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