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#НПО Энергомаш#Корпоративная Академия Роскосмоса#Орбита молодежи#Конкурс15.09.2021 23:07

Специалисты Энергомаша прошли в финал конкурса «Орбита молодежи» 2021 года

Завершился отборочный этап Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2021 года, оператором которого выступает Корпоративная Академия Роскосмоса. По итогам отборочного тура выбирают 100 работ, которые допускают к рассмотрению в финале.

В 2021 году во Всероссийском молодежном конкурсе приняли участие два работника Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): Антон Козлов и Дмитрий Кашин. В своей работе «Фрезерная обработка жаропрочных сплавов на основе никеля инструментом из керамики» технологи исследовали эффективность керамического режущего инструмента и его влияние на структуру обрабатываемой поверхности.

Молодые специалисты успешно прошли первый отборочный тур конкурса, который проводился заочно и примут участие в финале конкурса в очном формате.

Финал будет проходить с 20 сентября по 24 сентября 2021 года в городе Москве в рамках VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «„Орбита молодежи“ и перспективы развития российской космонавтики» в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.

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