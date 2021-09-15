Состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике

Source: Russia Ministry of Energy

15 сентября, Москва. – Анастасия Бондаренко приняла участие в заседании Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, где отметила, что несмотря на противовирусные ограничения Совет не утратил темп работы и обеспечил решение всех текущих вопросов в пределах своей компетенции.

«Проделана достаточно большая работа. В частности, на основании профстандартов разработано 4 новых квалификации в электроэнергетике, начата работа по новым профстандартам в сфере проектирования энергообъектов, также запущен важный проект по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ на базе нашего ведущего ВУЗа – НИУ «МЭИ»», – рассказала замминистра.

Кроме этого, Анастасия Бондаренко отметила начало сотрудничества Совета с Российским энергетическим агентством при Минэнерго России по организации и проведению мониторинга рынка труда в электроэнергетике.

«Эта работа прямо вытекает из Энергетической стратегии Российской Федерации, в которой предусмотрен комплекс ключевых мер по решению задач формирования и распространения эффективных организационных моделей развития кадрового потенциала, разработке и внедрению инструментов мониторинга, прогнозирования структуры и объёмов потребности ТЭК в кадрах», – добавила она.

В ходе заседания участники обсудили вопросы по реализации Плана мероприятий по развитию системы профессиональных квалификаций в электроэнергетике на период до 2030 года.

«В рамках этого Плана необходимо не упустить тематику разработки квалификационных требований в сфере перспективных видов деятельности, в водородной энергетике, продвинуться в определении перечня профессий с повышенными рисками и работами на опасных производственных объектах, для которых целесообразно установить периодическую оценку квалификации», – сказала Анастасия Бондаренко.

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