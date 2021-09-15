Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал межведомственный приказ о правилах организации работы специализированных организаций для помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области прокомментировал совместный приказ Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства внутренних дел РФ, которым утверждаются Правила организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

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«Приказ утверждён на основании разработанного нами совместно с коллегами из Государственной Думы федерального закона, который впервые создал правовые основы для деятельности таких специализированных организаций в регионах», — пояснил Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что систему вытрезвителей, которая действовала на базе МВД, упразднили еще в 2011 г., и с тех пор смертность по причине злоупотребления алкоголем и связанных с этим несчастных случаев выросла. Ежегодно в стране от этого умирают более 50 тыс. человек. Кроме того, увеличились показатели совершения преступлений, обусловленных чрезмерным употреблением спиртного.

«Часть регионов стала открывать вытрезвители, каждый по своим правилам, не имея правовых оснований. Правовым актом на федеральном уровне мы установили общие принципы, и теперь вытрезвители будут действовать в правовом поле», — продолжил парламентарий.

Согласно межведомственному приказу о правилах работы новых медвытрезвителей в Российской Федерации, соответствующие услуги граждане будут получать в добровольном порядке, не считая случаев, когда человек пребывает в беспомощном состоянии.

«Служба призвана помогать гражданину в передвижении, ориентации в окружающей обстановке. На месте человеку представят услуги санобработки, обеспечат спальным местом, водой и окажут доврачебную медико-санитарную помощь», — сказал Валерий Рязанский.

По словам парламентария, федеральным законом и последовавшим за ним межведомственным приказом удалось урегулировать ситуацию, когда в ходе реформы полиции из МВД медвытрезвители «ушли», а в итоге остались в «подвешенном» состоянии, как результат – рост «пьяной» преступности.

Валерий Рязанский подчеркнул, что, работая над законом, сенаторы рассматривали его как своего рода социально-гуманитарную услугу, которую нужно обеспечить с тем, чтобы сохранить жизнь людям и значительно уменьшить травматизм.

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