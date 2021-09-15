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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ15.09.2021 21:33

Протон-ПМ провёл встречу коллектива с эпидемиологом

В минувший понедельник в компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялась онлайн-встреча коллектива предприятия с представителями Пермского клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ПКЦ ФМБА России) — заместителем главврача Ларисой Пироговой и начальником эпидемиологического отдела Александром Шадриным.

Медики выступили на расширенном оперативном совещании, проводимом в режиме ВКС со всеми структурными подразделениями. Затем была организована видеотрансляция с их участием в официальной группе предприятия в соцсети ВКонтакте. Цель мероприятия — содействие положительной динамике развития эпидемиологической ситуации в крае.

В ходе оперативного совещания и видеотрансляции сотрудники предприятия задавали представителям ПКЦ ФМБА России вопросы. Самые популярные касались разницы между вакцинами, условий ревакцинации, диспансеризации и получения медотвода, показателей по антителам, эффективности вакцин, категорий граждан, кому в первую очередь следует поставить прививку, и того, как следует совмещать вакцинацию от COVID-19 с сезонной профилактикой гриппа. В ходе общения развенчались мифы об опасности вакцин, встраивании вируса в ДНК человека, проведении экспериментов над населением. Видеотрансляцию в соцсети посмотрели около восьми тысяч человек.

Александр Лядов, исполняющий обязанности директора Протон-ПМ: «Пермский клинический центр ФМБА России — наш стратегический партнёр в вопросах здравоохранения. Благодаря центру организуются регулярные медосмотры сотрудников предприятия, проводятся ПЦР-тесты, а в наши медпункты поставляется вакцина от новой коронавирусной инфекции. Для нас, как предприятия с коллективом в несколько тысяч человек, важно не снижать темпов освоения и производства ракетной техники в период осложнённой эпидемиологической ситуации.Мы делаем всё возможное, чтобы стабилизировать обстановку: проводим вакцинацию, обеспечиваем рабочих масками, дезинфицируем помещения, информируем о нюансах иммунопрофилактики. Надеюсь, что проведённая совместно с ФМБА России акция помогла протоновцам определиться с дальнейшими действиями по защите от COVID-19».

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