Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Союз МС-19#Вызов15.09.2021 17:18

Проверка солнечных батарей корабля «Союз МС-19»

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 космодрома Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Сегодня, 15 сентября 2021 года, совместный расчет специалистов Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») выполнили плановую операцию контрольной засветки солнечных батарей системы бортового электропитания корабля.

Проверка функционирования панелей солнечных батарей предусматривает штатное развертывание секций фотоэлементов и их искусственное облучение мощными светильниками для контрольного снятия параметров электрической цепи преобразователей солнечной энергии. Кроме того, завершается установка специального оборудования и индивидуального снаряжения экипажа в спускаемом аппарате и бытовом отсеке корабля.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» по программе доставки участников 66-й основной экспедиции на Международную космическую станцию намечен на октябрь 2021 года.

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