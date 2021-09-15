Павел Сорокин принял участие в Тюменском нефтегазовом форуме

Source: Russia Ministry of Energy

Тюмень, 15 сентября. – В условиях глобального давления ряда инвесторов и стран-потребителей на энергетический сектор, главной задачей государства остаётся сохранение конкурентоспособности российской экономики, отметил Павел Сорокин на деловом завтраке «Низкоуглеродное развитие российской экономики», прошедшего в рамках Тюменского нефтегазового форума.

«Это касается как традиционных источников энергии, так и новых направлений. Так, компании уже давно независимо от тренда стремятся к сокращению своей эмиссии. Сегодня можно поделить несколько основных источников выбросов: это и газовый сектор в части добычи и транспортировки, сжигание ПНГ, а также генерация, в том числе и угольная», – сообщил заместитель Министра.

Говоря о важности новых технологий в топливно-энергетическом комплексе и развитии добычи на панельной сессии «Технологическое лидерство как ключевой вектор развития ТЭК», Павел Сорокин отметил, что в нынешних условиях резких изменений необходимо хорошо выбирать приоритеты и направления развития.

«Мы должны очень аккуратно выбирать те приоритеты и направления, на которых концентрируемся. Это значит должны быть перспективные направления с потенциальным рынком, с достаточным заказом внутри нашей отрасли, чтобы обеспечивать хотя бы 20-30% перспективного спроса на отечественные технологии. Наши предприятия, которые будут этим заниматься, или те НИОКРы, которые фондирует и спонсирует государство, должны быть окупаемы. То есть, здесь право на ошибку, конечно, есть, но в очень ограниченном контексте», – добавил он.

По мнению замглавы Минэнерго России, энергетикам необходимо сконцентрироваться на уже проработанных направлениях, включающих и новые тренды по декарбонизации. В этом плане, газовая отрасль и использование, к примеру, сжиженного природного газа в качестве топлива является перспективным направлением, сообщил Павел Сорокин в ходе стратегической сессии «Энергопереход – возможности для газа и СПГ».

«Использование СПГ имеет гораздо больший потенциал, чем использование компримированного природного газа. Переводя 50 тысяч грузовиков на СПГ, мы получим примерно тот же самый эффект, как при переводе 2,5-3 млн обычных машин с точки зрения снижения выбросов. Это важно понимать, на этом нужно концентрироваться. Если мы сможем удешевить грузовые перевозки, это будет иметь соответствующий эффект по всей цепочке с точки зрения цен для конечных потребителей», – подчеркнул заместитель Министра.

На фоне развивающейся газовой отрасли, в России зарождается и новая водородная отрасль. Несмотря на пока слабый реальный спрос, России необходимо вовремя войти на этот рынок с уже готовыми технологиями и продукцией, считает заместитель Министра.

«Если тема с водородами сегодня выглядит не очень выгодно, то через цикл в 10-12 лет с вложениями, которые сейчас объявлены – а это сотни миллиардов долларов – в какой-то момент может произойти прорыв и к этому надо быть готовым. У России здесь есть большое количество преимуществ. Развивая водородную индустрию, мы должны смотреть и на всё смежное. Мы сейчас в Министерстве энергетики смотрим на индустрию улавливания и захоронения СО2 как на некую смежную вещь», – пояснил он в рамках участия в пленарной сессии «Новая промышленная политика: вызовы энергоперехода».

Помимо развития новых направлений, разработка новых технологий в ТЭК также актуальна и на уже проработанных областях, где все еще сохраняется высокая доля иностранного оборудования, продолжил Павел Сорокин в ходе панельной сессии «Платформы с открытым ядром – будущее цифрового ТЭК».

«Мы прекрасно понимаем, что тот же самый ТЭК является одним из якорных заказчиков для IT-отрасли. По разным оценкам, от 20 до 30% от общих IT-заказов обеспечивает топливно-энергетический комплекс. Это означает, что здесь есть рынок, который позволяет разрабатывать собственные софт и ПО. Вторая характеристика сектора – это некая фрагментарность. Даже внутри одной компании, внутри одной ДЗО, можно найти много разных программных решений, которые не всегда дружат между собой. Это означает гигантское поле для повышения эффективности», – заключил он.

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