О. Алексеев встретился с депутатами сельских поселений Энгельсского района Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил перспективы развития района.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район. Сенатор принял участие в форуме «Россия – это мы» и встретился с депутатами сельских поселений.

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В ходе работы форума обсуждались достижения и перспективы развития района. «Энгельсский район является крупной инвестиционной площадкой Саратовской области. На его территории реализуется более 30 крупных проектов в промышленности, агропромышленном комплексе, сфере ЖКХ. Объем инвестиций в основной капитал составил 10 миллиардов рублей. В АПК привлечено за последние три года свыше 260 миллионов рублей господдержки», — отметил Олег Алексеев.

Он добавил, что продолжается масштабная работа по расширению и совершенствованию социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов.

Парламентарий рассказал о направленных на поддержку населения решениях, которые приняты на федеральном уровне. «Это программы по капитальному ремонту школ, в том числе в сельской местности, по ликвидации аварийного жилья, модернизации первичного звена здравоохранения и другие».

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Энгельсский район

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На встрече с депутатами сельских поселений Олег Алексеев проинформировал о деятельности Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он отметил, что на контроле Комитета находится вопрос обеспечения финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Наш Комитет также обеспечивает приоритетное сопровождение проекта федерального закона «О семеноводстве» на всех этапах рассмотрения в Федеральном Собрании. На предстоящем выездном заседании в Краснодарском крае планируется рассмотреть в том числе и вопросы развития мелиоративного комплекса страны, реализации механизмов, предусмотренных Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, агрострахования», — сказал сенатор.

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