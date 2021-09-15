Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов15.09.2021 19:49

На Байконуре готовят космическую головную часть под пилотируемый пуск

На космодроме Байконур продолжается активная подготовка космической головной части под предстоящий в октябре пилотируемый запуск. Сегодня, 15 сентября 2021 года, начались электрические проверки системы измерений на головном обтекателе и переходном отсеке транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19».

Данные работы проводятся специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») на площадке № 254. Проверки на головном обтекателе и переходном отсеке в соответствии с графиком работ продлятся три дня.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, их дублеры — Олег Артемьев, Алёна Мордовина и Алексей Дудин соответственно.

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