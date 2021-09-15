Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Ангара15.09.2021 12:26

Модернизация технического комплекса в рамках создания КРК «Ангара»

Специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с привлечением предприятий-соисполнителей проводит работы по модернизации ряда систем и агрегатов на унифицированном техническом комплексе космодрома Восточный. Доработки необходимы в рамках создания космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме в Амурской области.

Модернизируются системы производства и хранения сжатых газов и системы газоснабжения. Одновременно создаётся комплекс вакуумной установки в складе блоков. Кроме того, уже смонтировано рабочее место для подготовки разгонных блоков типа «ДМ», которые будут работать в паре с ракетами «Ангара». Специалисты НТЦ ПожОборонСтрой устанавливают новую систему технологического пожаротушения, которая обеспечит безопасность при проведении работ с новым носителем.

Следующими этапами модернизации технического комплекса станет монтаж комплектов обеспечения гарантированного электропитания, комплектов пневмовакуумного оборудования и технологических систем мониторинга технического состояния, а также создание рабочих мест для сборки и испытаний самой ракеты-носителя тяжёлого класса в монтажно-испытательном корпусе.

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