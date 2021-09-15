Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 2021#ОКП15.09.2021 10:16

Кандидаты в космонавты приступают к одному из самых сложных испытаний

Кандидаты в космонавты набора 2021 года приступают к одному из самых сложных этапов общекосмической подготовки (ОКП). Каждому из участников испытания предстоит провести трое суток в сурдокамере, при этом 64 часа − без сна. Первым стал кандидат в космонавты Александр Колябин, который вошел в сурдокамеру сегодня утром, а выйти из нее должен в пятницу 17 сентября 2021 года.

Дежурная бригада специалистов Центра подготовки космонавтов (психолог, врач, инженер) будет круглосуточно наблюдать за тем, как их подопечные переносят условия изоляции, практически непрерывно занимаясь разнообразной деятельностью. Согласно циклограмме, кандидатам в космонавты необходимо выполнять многочисленные задания в рамках психологического тестирования, участвовать в медицинских обследованиях, заниматься физкультурой, вести устные репортажи и дневник, демонстрировать творческие способности (рисование и лепка на заданную тему, оригами, сочинение песни и т.д.). Почти половина от общего времени уйдет на психологические тесты, основная задача − исследование нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты.

Конечно, у того, кто проходит испытание в сурдокамере, есть личное время. Его тратят на гигиенические процедуры, прием пищи и занятия по душе. При этом, к примеру, смотреть фильмы или слушать музыку в сурдокамере запрещено, несмотря на наличие компьютера. Не получится воспользоваться смартфоном или планшетом, электронные приборы брать с собой нельзя. Но можно собирать пазлы, разгадывать кроссворд, играть на музыкальных инструментах, читать. Хотя последнее как раз не рекомендуется.

«Кто-то берет с собой в сурдокамеру спортивный инвентарь, кто-то коврики акупунктурные, то есть предмет, который поможет бороться со сном. А вот чтение книг в личное время, напротив, усиливает сонливость, особенно на том этапе, когда человек очень утомлен. К тому же участники испытаний выполняют много тестовых заданий на бумажных бланках и на компьютерах, у них устают глаза. Поэтому читать книги в личное время мы не рекомендуем», − рассказала начальник лаборатории ЦПК Камиля Мусабаева.

Режим непрерывной деятельности одновременно и утомляет, и помогает бороться со сном. Но вынужденная бессонница не единственный фактор, влияющий на состояние человека в сурдокамере. Участник исследования лишен общения и пребывает в одиночестве, он находится в замкнутом пространстве при отсутствии солнечного света и посторонних звуков. Ему навязывают регламентированную по времени и содержанию деятельность.

Кроме того, он осознает, что является объектом постоянного видеонаблюдения со стороны дежурной бригады, которая изучает уровень его напряженности и утомляемости, выявляет психологические особенности, определяет стиль деятельности и своеобразие приспособления к условиям исследования. Испытание в сурдокамере по сути решает судьбу кандидата в космонавты. Если не получится его пройти, с мечтой о профессии придется распрощаться. Это исследование проводится разово и только на этапе ОКП.

MIL OSI