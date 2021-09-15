И. Рукавишникова приняла участие в заседании Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках заседания сенатор провела слушания по теме своего доклада в ПАСЕ «Злоупотребление Шенгенской системой государствами-членами Совета Европы в качестве политически мотивированной санкции».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституциональному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области дистанционно приняла участие в гибридном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека.

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В ходе заседания состоялось обсуждение таких вопросов, как «Борьба и предотвращение чрезмерного и неоправданного применения силы сотрудниками правоохранительных органов», «Шпионское программное обеспечение «Pegasus» и секретное наблюдение на государственном уровне», «Прекращение насильственных исчезновений на территории Совета Европы» и «Проект Второго дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности, касающийся укрепления сотрудничества и раскрытия электронных доказательств».

Ирина Рукавишникова в рамках заседания провела слушания своего доклада в Парламентской ассамблее на тему «Злоупотребление Шенгенской системой государствами-членами Совета Европы в качестве политически мотивированной санкции». В обсуждении приняли участие основатель Лондонского центра AIRE Нуала Моул, старший научный сотрудник Амстердамского центра по миграции и правам беженцев (ACMRL) Амстердамского университета Врие Эвелин Брауэр и глава Центра аналитических и практических исследований по миграции «Научный Центр Евразийской Интеграции» Вячеслав Поставнин.

«В своем меморандуме к докладу я обратила внимание на «предупреждения» (Alerts) Шенгенской информационной системы II (SIS II), затрагивающие граждан третьих стран, которым отказано во въезде или пребывании в Шенгенской зоне, поскольку они могут рассматриваться как «угроза государственной политике или общественной безопасности или национальной безопасности». Соответствующие органы государств-членов Совета Европы, которые входят в Шенгенскую зону, имеют большую свободу действий при принятии решения о том, могут ли они и при каких обстоятельствах вносить предупреждения в SIS II», — сказала сенатор.

По ее словам, в SIS II нет общих стандартов для внесения «предупреждений» или для интерпретации и предоставления информации о мотивах вынесения этих решений. «Информация такого характера может подвергаться различной интерпретации в зависимости от политики безопасности того или иного государства», — пояснила Ирина Рукавишникова.

«Использование «предупреждений» SIS II поднимает ряд вопросов, касающихся соблюдения прав человека граждан, не являющихся гражданами ЕС, пытающихся въехать в Шенгенскую зону, а также вопроса о взаимоотношениях между Советом Европы и правовыми рамками Европейского Союза», — сообщила сенатор.

Эксперты и участники дискуссии поддержали идею реализации инициативы по созданию в рамках Совета Европы института омбудсмена для мониторинга соблюдения прав человека при принятии решений об отказе гражданам третьих стран во въезде на территорию Европейского Союза, привлекли внимание к визовой дискриминации жителей Республики Крым и Севастополя.

В заключении сенатор выразила намерение встретиться с депутатами Европарламента и соответствующими должностными лицами Европейского союза для сбора данных и установления фактов по теме доклада. Ирина Рукавишникова проинформировала, что 19 национальных делегаций государств-членов Совета Европы, входящих в Шенгенскую зону, ответили на вопросник по теме доклада через сеть Европейского центра парламентских исследований и документации. Полученные данные о национальных правовых нормах и практике были включены в новую редакцию вступительного меморандума к докладу.

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